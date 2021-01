Paala järvel on juba parajalt paks jää ning mitu päeva on seal uisutajad lustinud. Viljandlane Mikk Mihkel Vaabel uisutas enda kinnitusel kahe päevaga 42 kilomeetrit. "Pea hakkas vahepeal ringi käima sel lühikesel 700-meetrisel ringil," sõnas ta muigamisi. Kolmapäevast alates on ta Paala järvel katsetanud ka uudset jäämõõtmisaparaati.