Huntaugu lumepark on kelguparadiis

Kuna nõlvale on tehtud väikseid lumest hüppeid, siis sai mõni kelk alla tuisates pikema õhulennu ja mõni kukkus isegi kummuli. Bert ja Travis olid mäele saabunud Viljandist Uuelt tänavalt vanaisa Toomas Letlasega. "Kelgutamiseks on see väga hea nõlv," sõnas termosest kohvi rüübanud mees. "Ai-ai-ai!" hõikas ta, kui väiksem poistest suurest hüpekast alla kukkudes haiget sai. Vanaisa lohutas väikemeest ning viiv hiljem jooksis too nõlvast üles järgmisele kelgutiirule. "Las jooksevad, siis on õhtul parem uni, see on neile ainult kasuks," sõnas vanaisa ja hõikas lapselastele, et kui külm hakkab, siis andku nad talle sellest teada. "Õhtuti on mägi tuledes ja paksult lapsi täis," teadis Toomas Letlane rääkida. Ta lisas, et pühapäeval on ta lapselaste hoidmisest prii ning siis läheb järvele kala püüdma.