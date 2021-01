Viljandi haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie sõnas, et üldhariduskoolid lähevad tavarežiimiga edasi. Ta lisas, et koolide ja huvikoolide lahtiminek suurendab küll viiruse leviku riski, kuid asutused siiski avatakse, et hoida elu võimalikult tavapärane. «Koolid on nüüd valmis operatiivsemalt reageerima kui varasematel perioodidel,» lisas ta.