Liikluses vähenes õnnetustes vigastatute hulk

Nõnda läks eelmise aasta statistikasse 75 õnnetust, mida on 18 võrra vähem kui üle-eelmisel aastal. Vigastatuid oli 34 ehk 18 võrra varasemast aastast vähem. Politsei on selle vaatlusrea välja võtnud 2012. aastast ning see on kaheksa aasta kõige väiksem arv. Avariides sai surma kolm inimest ehk kaks vähem kui ülemöödunud aastal.