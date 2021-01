Esialgu on asi tema sõnul muidugi veidike ekstreemne liuväljale jõudmise mõttes, sest see ei asu ju kuskil ettevalmistatud kohas, vaid on lihtsalt üleujutatud alal. Sinna pääsemiseks on tarvis pool kilomeetrit kõndida mööda metsasihti, kus on igal pool lahtist vett või hästi õrna jääd. "Mina käisin kummikutega ja ega nendeta polekski kohale saanud," lausus ta.