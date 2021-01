Linnaraamatukogu direktoril Reet Lubil on hea meel, et kapp on omaks võetud. Näiteks on kolmandik sinna tellitud raamatutest välja võetud ajal, mil raamatukogu on suletud. Kõige varem on raamat kapist võetud kell 7 hommikul ja kõige hiljem kell 1 öösel.