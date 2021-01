Viljandi pumprajast tuleb Eesti esimene uisukrossiväljak

Viljandi hokiklubi Fuuriad naiskonna mängija Kristi Seppa sõnul on vabatahtlikel plaan katta pumprada jääga. "See saab nii lahe olema!" ütles Seppa elevusest pakatades. Tema kinnitusel on kõik huvilised jääle oodatud, kuid vigastuste vältimiseks peavad sõitjad kandma motokrossi varustust, mis kaitseb pead ja keha.

Seppa sõnutsi algab reede hilisõhtul raja jääga katmine ja seda tuleb teha mitme päeva vältel. Ta ennustas, et esimesed sõidutiirud saab teha järgmise nädala jooksul. Seppa rääkis, et uisukrossiväljaku ideed on Viljandi hokitreenerid mõlgutanud mõnda aega ning välismaaltki on näiteid, kuidas trikiradadel sõidetakse suvel rulluiskudega, kuid talvel kaetakse need jääga ja harrastatakse seal uisukrossi. Eestis veel vähe levinud ala uisukrossi võtab Seppa kokku kirjeldusega, et see on uiskudega mäest alla sõitmine.