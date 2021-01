Mu ema ütles eile õhtul, et ta ei ole 73 eluaasta jooksul midagi sellist näinud. Alguses mõtlesin, et naljakas, aga siis läks hirmsaks. Neli inimest on seal surnud. See kõik meenutas väga 1993. aastat, kui Jeltsin saatis Vene duuma vastu tankid. Ma olin siis teismeline ja need mälestused tulid eile meelde. Siis tundus Venemaa absurdne riik. Praegu võiksid sellised asjad juhtuda näiteks Ukrainas. Uskumatu, et see juhtub Ameerikas.