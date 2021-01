Kui kohvik Täiskuu Centrumi keskuses andis kevadel teada, et on kinni eriolukorra lõpuni, ning pole seniajani uksi lahti teinud, siis sügisel võis näha juba uute toidukohtade avamist. Oktoobris alustas Tallinna tänaval tööd Viking Burger, novembris avati Lossi tänaval Gruusia toidukoht Marani, uue aasta alguses sai Tartu tänav lisa Aasia restorani ­Aasia Billa näol ning Riia maanteel vanas Eliise kaubamajas on end sisse seadnud Buffalo Grill & Kiirtoit.