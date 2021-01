«Sa sisened turule ja hakkad klienti otsima ja kui leiadki, on tööd võib-olla ainult kaheks tunniks, kuni see on tehtud ja kõik,» rääkis Kert Vallas, kes on kolmeaastaseks saanud ettevõtte Transmovers üks juhtidest. Teisena on ettevõtte eesotsas Kristjan Järvik. Mõlemad on Mulgimaa noormehed, kes suuresti tänu Vallase töö- ja puhkeaja viisaga Austraalias töötades kogutud rahale panid püsti kolimisettevõtte. Esiti tegutsesid nad enamasti pealinnas, kuid mõlemal oli soov kodukanti naasta. Praeguseks on nad oma ettevõtte laiendanud ka Viljandimaale.