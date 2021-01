Viljandi abilinnapea Janika Gedvil ütles, et sünnitoetuse summa otsust tehes teiste Viljandimaa omavalitsuste toetuse suurust ei vaadatud. «See oli koalitsioonilepingus ja fikseeriti pärast kohalike omavalitsuste valimisi, et me tõstame selle 250 euro peale. Tuleb tõdeda, et see on naeruväärselt väike küll, kui võrrelda teistega. Ka nüüd, kui oleme seda 50 eurot tõstnud, oleme ikka Eesti mõistes tagaotsas,» rääkis abilinnapea.