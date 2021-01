Viljandi ööklubi Cheers omanik on ettevõtte pinnalhoidmiseks ja jooksvate kulude katmiseks pidanud võtma laenu. Enim etteheiteid on mitme ööklubi omanikul valitsusele, kes on tema sõnul selle ärimudeli toetamise kogu riigis unustanud.

Cheersi omanik Ahto Kalda, kes peab Tartus ööklubi Level, nentis, et seis on nutune. Viimane pidu oli Cheersis oktoobri alguses ning sest ajast on uksed olnud suletud. Kalda tunnistas, et kahe seisva ööklubi pinnalhoidmiseks on ta kulutanud palju oma raha ja see ongi praegu ainus viis, kuidas mõni ööklubi üldse võiks ellu jääda. «Pean selle asja kinni maksma ehk firmale laenu andma, sest jooksvad kulud ikka jooksevad.»