Tulevik proovib tulevikulootusi Läänemaalt Kamerunini

Proovil on kaks Läänemaa jalgpalliklubi mängijat, kaks jalgpallurit Nigeeriast, üks Kamerunist ja üks Usbekistanist. Noorim neist on 17-aastane väravavaht Karl Värva Läänemaalt, vanim 22-aastane kaitsja Tomi Fangbongbe, kelle päritolumaaks on märgitud korraga Nigeeria ja Kanada.

Klubi kodulehe vahendusel annab meeskonna peatreener Jaanus Reitel teada, et esindusmeeskond on tuntavalt muutunud ja muutub veelgi. Lahkujate asemel on saabunud uued mängijad, keda treenerid eelseisvate nädalate jooksul põhjalikult hindavad.

"Ei midagi erilist, klassikaline ettevalmistusperioodi algus," nentis Jaanus Reitel. "Osa mängijaid on lahkunud, osa uusi, keda testimisele ootame, juba kohale jõudnud, osa alles saabumas. Paigas on meie enda kuttidest, Viljandi mängijatest koosnev tuumik, vaatame ka mõnda noort Eesti mängijat teistest klubidest. Läbirääkimiste faasis on Eesti mängijaid veel mitu, ent võtame asja väga rahulikult."

Reiteli kinnitusel pannakse välismaalastest mängijaid varasemate aastatega võrreldes märksa põhjalikumalt proovile. "Filter on kõvasti tihedam," kinnitas ta. "Oleme tänavuse tööga alles päris alguses. Kui praegu meiega olevad välismaalased ei sobi, siis jõuame kutsuda katsetele järgmised. Kiireid otsuseid ja uudiseid fännidel oodata ei maksa, meie eesmärk on kokku saada kvaliteetne ja ühtlase tasemega võistkond ning see nõuab aega."

Ettevalmistusperioodi kontrollmängude graafik on laias laastus paberil, ent nõuab veel sättimist. "Kokku on lepitud treeningmäng Pärnu Vaprusega 16. jaanuaril meie juures kunstmurul," sõnas Reitel.

Taliturniiril mängib Viljandi Tulevik tänavu A-turniiril ehk kõrgeimas grupis ja saab seega madistada nii FC Flora, Paide Linnameeskonna, FCI Levadia, Nõmme Kalju kui Tartu Tammekaga.