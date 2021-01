See on film, mille kohta kunstinõukogu otsustas, et see võiks sobida ainult alghariduse ja psüühiliste häiretega inimestele. See on film, mida ammu enne esilinastust kõrvuni maasse tambitud režissöör palus ekraanidele mitte lasta. See on film, mille kohta ei jätnud halvasti ütlemata mitte ükski tollane filmikriitik. Ja ühtlasi on see tänaseks üks nendest kolmest-neljast filmist, mida iga eestlane enam-vähem eksimatult peast teab.