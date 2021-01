"Olukord maskikandmisega on päris hea," nentis Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass.

Politseinike tähelepanekutest selgub, et põhimõttelisi maskivastaseid on maakonnas vähe. Praegu kehtiva korra alusel saavad politseinikud avalikes ruumides maskita käijatega vaid vestelda, neile maski anda, kuid karistamise võimalust neil pole. Küll aga saavad korrakaitsjad ülbelt käituvate ja maskist ilma igasuguse meditsiinilise põhjuseta keelduvate isikute kohta anda materjal edasi terviseametile, kellel omakorda on võimalik määrata sunniraha ehk karistus.