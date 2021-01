Cleveron jõudis kümnendi ihaldusväärsemate tööandjate hulka

Pressiteates märgitakse, et Eesti ihaldusväärsemate tööandjate valimisse on viimase kümne aasta jooksul oma panuse andnud rohkem kui 50 000 töövõtjat ja edetabelisse jõudis 35 organisatsiooni.

Igal aastal, mil tööportaal CVKeskus.ee on uuringut korraldanud, on ihaldusväärseimate tööandjate seas olnud kaheksa ettevõtet: Eesti Energia, Telia Eesti (sealhulgas EMT, Elion ja Eesti Telekom), Skype Technologies, Swedbank, Playtech Estonia, LHV Pank, Nortal (sealhulgas Webmedia Group) ja Microsoft Estonia. Esikohta väärivaks hindasid töötajad läbi aastate kolme tööandjat. Ülekaalukalt kõige armastatumaks tööandjaks on töötajad läbi aastate valinud Eesti Energia, kes on võidutsenud koguni seitsmel korral, aastatel 2012–2013 ja 2015–2019. Lisaks jõudis esikohani 2020. aasta ihaldusväärseimaks tööandjaks valitud Telia Eesti, kes tuli kümne aasta koondedetabelis teiseks. Edetabeli kolmanda koha sai 2014. aastal võiduka ihaldusväärseima tööandja tiitli haaranud Skype Technologies.