Kui uue asukoha otsinguil ringi vaadati, jäid Tartu tänaval tühjalt seisvad avarad ruumid kohe silma. "Mulle meeldis see maja siin ning selle asukoht väga," ütles Kisan. "Nägin sellel perspektiivi. Mul on Viljandis palju kliente olnud ning nad kõik on mulle öelnud, et muidugi pean ma just Viljandis uue restorani avama. Kliendid käisid ka kogu aeg peale, et millal me avame ja millal saab juba tulla..."