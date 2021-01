Terviseamet on teada andnud, et kui positiivsete proovide hulk ületab 4 protsenti, hinnatakse viiruse levikut kontrollimatuks ja kiireks.

Viimase 14 päeva nakkuskordaja langes aga alla kuuesaja ning on 1. jaanuaril 582,8. ​Viljandimaa nakkuskordaja on riiklikust keskmisest tunduvalt madalam – 145. Sellest madalam on nakkuskordaja ainult Jõgevamaal, seal on see 137.