Viljandi linnapea Madis Timpsoni uusaastatervitus

Eelmine aasta oli eriline ja ettearvamatu meie kõigi jaoks. Oli üks suur uue olukorraga toimetulemise õppimise aasta, kuid Viljandi ja viljandlased said sellega kenasti hakkama. Loodetavasti saame varsti tagasi pöörduda harjumuspärase elukorralduse juurde.

Kooliõpilased kohanesid koduõppe ja huvitegevuse õuesõppega. Vanemad said hakkama põhitöö kõrvalt oma laste distantsõppe toetamisega. Ettevõtjad reageerisid kiiresti keerulises olukorras ja mitmetel väikestel tegijatel jagus südikust hakkama saada ja ümber orienteeruda. Kultuurikorraldajatel jätkus loovust sündmuste korraldamisel ja oma publiku hoidmisel. Suur tänu ja tunnustus teile kõigile selle eest! Ma tean, et kerge see polnud. Vaid üheskoos mõistlikult käitudes ja hoolides suudame sellest viirusest jagu saada ning suundume paremasse ja tervemasse tulevikku.

Ka Viljandi linna areng ei jäänud hoolimata raskustest seisma. Vabaduse plats ja sellega külgnevad tänavad on saanud täiesti uue kuue. Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoones käivad lapsed ja seal töötav personal on saanud kolida renoveeritud majja. Järveotsa elamukvartali arendamine on jõudsalt hoogu kogunud ja praeguseks on enamik krunte uue omaniku leidnud.

Usun, et läinud aastast õppisime kõik palju. Õppisime kiirelt reageerima ja tegutsema, ümber orienteeruma, uusi loovaid lahendusi rakendama ja hoolimata keerulisest ajast tegutsema. Ka linn tegi suuri ettevalmistusi tulevikuks. Aktiivne töö on käinud uue jalgpallihalli ehituse alustamiseks, et selle aasta lõpuks hoone valmis saada. Oleme planeerinud Uue ja Vaksali tänava remonti, sihte seadnud Karlssoni lasteaia suhtes. Siinkohal ei tohi ära unustada ka uue haigla ehitamist kesklinna.

Uueks aastaks soovin teile kõigile kindlat meelt ja palju kordaminekuid. Soovin, et hoolimata raskustest vaim ja loovus püsiks, et uuel aastal uusi suuri ja olulisi asju ette võtta. Olen veendunud, et Viljandi on parim paik loovuse ja uute algatuste elluviimiseks. Hoiame üheskoos tervist ning pingutame oma unistuste ja eesmärkide nimel.