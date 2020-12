Nii on Viljandi jalgpalliklubi Tulevik Rain Tölpuse eestvedamisel korraldanud kaheksa aastat Viljandis erivajadustega inimeste jalgpalliturniiri. Viimasel paaril aastal on just Viljandis peetav turniir täitnud Eesti eriolümpiakoondise kokkupanemiseks tarvilise valiksõela rolli. 2019. aasta suvel juhendas Tölpus koos Aivar Juuse ja Vadim Šemeljoviga Eesti jalgpallikoondist Abu Dhabis peetud eriolümpia maailmamängudel. Eelmise aasta detsembris pälvis ta ühenduselt pühendunud töö eest kõrge tunnustusena organisatsiooni hõbemärgi. Praegu täidab Tölpus ühenduses jalgpalliala koordinaatori rolli.