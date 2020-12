«Kui ma Viljandisse tulin, avastasin, et see linn on väga inspireeriv. Mõtlesin, et see oleks festivalile ideaalne koht, sest siin on sellele väga head kultuuripinda. Kui Viljandi kultuuriakadeemias on etenduskunstide osakond, siis võiks ka selliseid koostöid rohkem elavdada,» selgitas Ailt.