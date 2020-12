Hea Sakala lugeja! Varsti on 2020. aasta möödanik ning sammume uude ja loodetavasti paremasse tulevikku. Kuigi aasta on olnud täiesti erakordne ning paljudele ka väga raske, tahame uskuda, et selles on siiski olnud positiivset, mida tulevikus esile tuua. Seepärast ootame, et lugejad kirjutaksid, mis head ja toredat nendega sel aastal juhtus.