Sakala toimetus arutas kaua, kas lõppevast aastast tuleks esile tõsta see, mis meid paratamatult just sel aastal kõige enam mõjutas, mis muutis meie igapäeva elu lausa tundmatuseni, või see, mis on Viljandimaa elanike silme ees tõenäoliselt ka aastate pärast. Toimetus leidis, et maakonna aasta teo tiitlit väärib Viljandi kesklinna uuendamine, eeskätt Vabaduse platsi ümberehitamine, ja eriti veel ametite maja lammutamine, mille käigus tuli välja 1979. aasta ajakapsel tolle ajastu kohta ülijulge kirjaga. Ära ei tohi unustada ka vana mõisahoone renoveerimist spaahotelliks, mille valmimist võiks oodata tuleval aastal.