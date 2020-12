Mittetulundusühingu Round Table Eesti rahvusvaheliste suhete juht Heimar Kuuskler ütles, et haiglaid otsustati toetada, sest nende töötajad on sellel aastal rahva tervise nimel kõige rohkem pingutanud. "Me ei ole kuskilt meediast kuulnud, et keegi oleks nende heaks midagi tänuväärset teinud, tulnud ja tänanud," selgitas Kuuskler. "Haiglates on aga tööl palju rõõmsameelseid inimesi, kes pingutavad ja teevad pikki vahetusi. Meie silmis on pingutanud kõik, koristajast haiglajuhini välja."