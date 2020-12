Jaak Joala skulptuur saabus Viljandisse

"Kui kõik õnnestub, püüan kohal olla," lubas skulptor avamispäevale vaadates. "Et oleks ikka, kelle pihta tomateid visata," viitas Mati Karmin kuju paigaldamise üle käinud tulistele vaidlustele. Koroona aja reegleid järgides pidulikku avamist ei korraldata ning kõnesid ei peeta.

Karmin sõnas, et mõistab vaidlusi, mis puudutavad poliitilisi eriarvamusi, ning leidis, et tema sõnul oleks tulnud teha enne kuju püstitamist pikemalt eeltööd, et inimesed oleksid saanud uue skulptuuri linna toomisega harjuda.