Viljandi haiglasse jõudsid esimesed vaktsiinid

Esmaspäeva pealelõunal käisid haiglas ettevalmistustööd vaktsiinide saabumiseks. Haigla infektsioonikontrolli arst ja ambulatoorse ravi kliiniku juht Kadri Kõivumägi selgitas, et kuna ühest viaalist saab annuse viis inimest, on kõige suurem planeerimine sellega, et inimesed oleks õigel ajal kohal viiekaupa, sest muidu läheks osa doose raisku.