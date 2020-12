Mikk-Mait Kivi: iseseisev installatsioon Viljandi vanalinnas

Igas mõttes proovitakse jätta mulje, et see ei ole tähelepanuväärne sündmus. Kuni selleni välja, et vähem kui ööpäev hiljem ilmub Sakalas samast asukohast järgmine kajastus, mis teatab Jaak Joala monumendi vundamendi valamisest.

Teisisõnu, elu läheb edasi ja Rene Liivamägi protest oli lihtsalt järjekordne tilk ilmselgelt täitumatusse ämbrisse, kuhu tegelikult on praeguseks kogunenud päris muljet avaldav kogus tülpimust ja vastumeelsust Joala monumendi rajamise protsessi kohta. Justnimelt protsessi kohta, sest monumendi kui sellise ega ka Jaak Joala mälestuse austamise vastu ei ole kellelgi pretensioone. Siinkohal on vastukarva just see, kuidas ja mis vahenditega on antud tulemuseni jõutud.