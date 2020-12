«Kahju, et ei saa veel hõisates öelda, et oleme täitsa avatud. Ootame külma, et saaks mäe alla ka veel kunstlund toota,» nentis mittetulundusühingu Viljandi Talvepark juhatuse liige Mart Kaas, kes vastutab suusamäe hoolduse eest. Nõlva hooldaja sõnul on mäe all, tõstuki juures veel üsna soine ning tõstuki tööle panemiseks oleks sinna vaja veel lund toota. «See sõltub nüüd ilmast – mida suurem miinus tuleb, seda rohkem saame koguselt lund toota,» selgitas ta.