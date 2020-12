Piirkonna keskkonnaspetsialist Tiia Kukk ütles, et üsna suur osa puudest ei vajagi raiumist, sest need on juba tuulte mõjul murdunud ning oleks vaja lihtsalt pargist välja vedada ja eemaldada neist jäänud kännud. «Osa neist on ka hoonetele kukkunud,» märkis Kukk. Sellist hooldust pole pargile tema sõnul juba aastaid tehtud ning seda on hädasti vaja.