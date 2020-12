Jahimehed käisid jõulurahu ajal loomadele meelehead pakkumas

Jahimehed käivad jõulude ajal koos peredega metsas, et nautida loodust ja anda loomadele üht-teist meeleheaks. See tava on ka Viljandimaal. Reedel metsas käinud Eesti naisküttide seltsi liige Triin Roostfeldt sõnas, et nende seltskond käis jahimeestele teata-tuntud paigas Kõpu lähistel põtradele ja teistele sõralistele soola panemas. "Sealt nad saavad igasuguseid mineraalaineid, mis on tervisele vajalikud," ütles Roostfeldt. Ta tõdes, et tegelikult pole praegu vaja metsloomi sööta. "Praeguses kliimas loomade lisasöötmiseks vajadust ei ole, sest talved on pehmed ja loomad saavad oma söögi kätte. Aga jõulude ajal külla minnes ikka ju viid head-paremat kaasa."