Maa-amet kaardistas iga omavalitsuse kõrgeimad tipud

Maa-ameti pressiteate andmetel on aluseks võetud viimase nelja aasta aerolaserskaneerimise maapinna kõrguspunktid ja nii on kaardistatud iga kohaliku omavalitsuse kõrgeim mägi või küngas. "Kui Lõuna-Eesti kohalikes omavalitsustes on kõrgeimad tipud üle 200-meetrised, siis Lääne-Eesti rannikul ja saartel võib kõrgeim tipp jääda vahemikku 10–14 meetrit üle Amsterdami nulli," märkis geoinformaatika osakonna juhataja Maili Hirlak. Viljandimaa kõrgeim tipp kaardil on Mulgi vallas asuv Härjassaare mägi, mille kõrgus on 146,8 meetrit. Viljandi valla kõrgeimaks tipuks on märgitud Kabelimägi, mille kõrgus on 138,5 meetrit ning Põhja-Sakala valla kõrgeim tipp on Sürgavere mägi 131,3 meetriga. Viljandi linna kõrgeim tipp on lossimäed, mille kõrgus on 91,9 meetrit.