Eesti parima noore IT-süsteemide administraatori tiitli sai teist aastat Viljandi kutseõppekeskuse vilistlane

"Noor meister 2020" Joann Mõndresku lõpetas sel suvel Viljandi kutseõppekeskuse ja õpib praegu Taltechis IT-süsteemide administreerimist. "Tema puhul võime öelda, et töökus ja huvi oma eriala vastu loovad talle tulevikku," ütles tema õpetaja Priit Paap. "Sellised tulemused on võimalikud paljudel, kui tulete Vana-Võitu IT-erialale õppima. Kuil teil on sügav huvi arvutimaailma vastu, siis tulevad ka tulemused. Tingimused ja õpetajad on meil väga head," lisas ta.