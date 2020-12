Piltuudis. Naljahammas pani volikogu esimehe posti külge

Sakalale teadaolevalt olid näopilt ja käed tulbale kleebitud juba neljapäeva õhtul. Kleepimistöö autor on printinud välja Viljandi linnavolikogu esimehe ja Isamaa erakonna juhi Helir-Valdor Seedri näopildi ja lõiganud välja paberist käed ning kleepinud need siis Tartu tänavale kuulutustulba külge. Seda võib võtta kas lõõbi või lausa protestina Viljandisse Posti tänava parki kerkiva Jaak Joala kuju suhtes, sest ka Sakala on kirjutanud, et mälestuskuju idee autor on just Seeder, kes juba suvel arutas seda skulptor Mati Karminiga. 4. detsembril ilmus Sakalas Seedri arvamuslugu, milles ta tõdes, et kurikuulsuse tõttu on Joala kuju tema meelest juba oma eesmärgi täitnud, sest arutelu selle üle on saanud kajastust ka Viljandist väljaspool. Seeder ise kuju rajamisega tegeleva mittetulundusühingu Meie Viljandi liige ei ole.