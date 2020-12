Jõululaupäeva hommikuks lisandus Viljandimaale kaheksa koroonapositiivset

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 557,80 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust 10 protsenti.

Terviseameti jälgimisel on rohkem kui 29 000 inimest.

24. detsembri hommikul viibis haiglas 365 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajas 32 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel oli 21 inimest. Ööpäeva jooksul suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest: kaks 84-aastane meest ja 88-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 195 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest tehtud enam kui 604 000 viiruse SARS-CoV2 määramise proovi. Esmaseid positiivseid proove on olnud 24 009 (3,9 protsenti koguarvust). Koroonaproovide täpsemat statistikat saab vaadata siit .

Terviseamet soovib pühade ajal kontaktid miinimumi viia, olla võimalikult palju kodus, et vähendada riski ise nakatuda ja kanda nakkust pereringis kellelegi edasi.

"Veeda pühad ja aastavahetus ainult kitsas pereringis. Jäta ära peod ja väldi rahvarohkeid kogunemisi ka õues olles," seisab terviseameti teates. "Olgem solidaarsed nendega, kellele pühad mööduvad haiglaseinte vahel. Selleks et meie meditsiinisüsteem vastu peaks ja me ei seaks ohtu teiste inimeste elu ja tervist, peame kinni pidama kõigist abinõudest, mis meie tervise kaitseks on kasutusele võetud. Väldime kontakte, hoiame distantsi, kanname maski!"