Püüdsin oma eelmises töös ettevõtjaid ühendada, et Viljandimaa oleks nähtavam. Töötasin turismisektoris 25 aastat. Nautisin seda väga, aga tundsin juba tükk aega, et vajan uusi väljakutseid. Mul ei olnud enam turismile midagi uut anda. Ma natuke usun, et allume mingile kõrgemale juhtimisele, sest mõte vaadata Waldorfi kooli poole tekkis juba aasta tagasi. Sügisel tuli tegevjuhi konkurss, paari tuttava soovitusel otsustasin kandideerida. Täna näen, et Viljandist ongi saamas mu kunagine turismiunistuste linn korrastatud keskuse, ägeda mõisahoone ja loodetavasti varsti kerkiva spaga. See oli hästi hea koht turismisektorist lahkumiseks.