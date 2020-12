Viljandi Jaani kirikus on inimeste hajutamiseks jõuluõhtul kolm jumalateenistust

Seetõttu tuleb Jaani kirikus jõuluõhtul kolm jumalateenistust. "Kuna kirik on istekohtade mahutavuselt väike, soovib kogudus kõigile soovijaile anda võimaluse kirikusse tulla, arvestades 24. detsembrist kehtima hakkavat 50%-list täituvuspiirangut," seisab Viljandi Jaani kiriku pressiteates."Et hajutada jõuluõhtu kirikuliste hulka, on jumalateenistuste kestus lühem ja lisaks kell 18 algavale teenistusele korraldame veel teise jumalateenistuse algusega kell 19," on kirik kirjutanud.