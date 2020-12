Viljandi turuhoones Ruudiaru talu nime all lihatooteid müüv ja koos tubli töötaja Maia Kinkiga askeldanud Juhan Juhkamsoo ütles, et tema kannab edasi oma esiisade talu nime. "See on mu isa talu, olen neljas põlvkond. Minu esivanem Johan Juhkamsoo ostis selle talu juba 1912. aastal, vanaisa oli samuti Johan, minu isa oli Juhan ja mina olen ka Juhan," jutustas Juhkamsoo, kelle kinnitusel on selle aasta eripära see, et jõulud hakkasid pihta koos advendiga. "Eelmised kolm-neli aastat läks kiireks nädal enne 24. detsembrit, sel aastal on terve jõukuu olnud tihe," ütles lihamüüja. "Viimased kaks-kolm päeva on olnud tugevamad, eile oli ka palju rahvast, homme on juba vaiksem."