VIIMASEL AJAL on ajakirjandusväljaannetes tähelepanu köitnud metsaraied kõrgendatud avaliku huviga aladel (KAH-aladel), sest need metsad on meie kodude lähedal, me käime seal jalutamas, jooksmas, nad on heli-, valgusreostuse ja tuuletõkkeks ning tagavad meile privaatsuse. Riigimetsa majandamise keskusel (RMK) on kohustus korraldada vähemalt aasta enne KAH-alade raietegevuse algust kaasamiskoosolekuid piirkonna elanikele, et leida erinevate huvide vahel tasakaal.