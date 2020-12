Uku keskuse külje all osaühingu Artiston kuuski müüv Endel Soosaar ütles, et temal on müük läinud nagu hullumaja ning täna võib jõulupuid saada õhtul kella kaheksani. Lõbus kuusemüüja rääkis, et kui õhtuks puud otsa ei saa, siis on ta ka homme lõunani Uku keskuse kõrval neid müümas. "Ma ei pea tulema, aga mul pole niikuinii muud, las naised köögis toimetavad."