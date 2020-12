Päästeamet manitseb olema pühade ajal tule ja elektriga ettevaatlik

"Tänavu on päästjad saanud rohkesti väljakutseid päästesündmustele, mille põhjus on olnud toidukõrbemine, oma aja ära elanud küttekolle, lahtise tule kasutamine või valed kütmisviisid. Siin saavad inimesed enda ja teiste ohutuse jaoks palju ära teha, kui järgivad kõige lihtsamaid ohutusreegleid – kui teed sööki, jää kööki, kui põletad küünlaid, siis hoolitse selle eest, et küünal oleks eemal kergesti süttivatest materjalidest, ning kui kasutad avatud koldega kütteseadet, siis ära jäta seda järelevalveta. Teadlikult ja ohutult käitudes saab ära hoida nii mõnegi õnnetuse," ütles päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Ilutulestikuga seotud õnnetuste ennetamine algab juba poes. "Katkise välimusega ja kasutusjuhendita pürotehnikat ära osta. Ilutulestiku pakendeid tuleb hoida kuivas kohas. Meeles peab pidama, et rakette ei tohi lasta rõdult, aknast või käest. Rakett ei tohi lennata inimeste poole, katustele või akendesse. Enne ilutulestiku süütamist veendu, et see oleks asetatud lagedale alale ja kindlale pinnale, et lähedal ei oleks inimesi, autosid ega hooneid. Süütamise hetkel ei tohi kummarduda ilutulestiku kohale ja pärast süütamist tuleb kohe eemalduda ohutusse kaugusesse," seisab päästeameti teates.