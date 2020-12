Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna peaspetsialist-sünoptik Kertu Sild selgitas, et keskmisest soojematele talvedele on harilikult eelnenud keskmisest soojem sügis ning siis on ka vesi meres ja lahtedes tavapärasest soojem. Meie alale saabuvad õhumassid enamasti läänekaarest ning üle sooja vee liikudes muutuvad need soojemaks. Mere idarannikule jõudes on seetõttu valdavaks plusskraadid ja vihmana alla tulev sadu.