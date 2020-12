Uus purskkaev peaks tulema täpselt sama koha peale, kus paiknes ka eelmine, paari aasta eest lammutatud värviline fontään. Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin kinnitas, et plaaniga on tegeldud sügisest saadik ning arhitektuuriamet on välja töötanud põhimõttelise lahenduse, kuidas uus purskkaev välja nägema hakkaks.