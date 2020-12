«See on nii segane aeg olnud,» lausus finaali pääsenud S-Stuudio tantsu «iil» autor Reelika Poroson. «Terve aasta oli selline tunne, et paneme «Koolitantsu» purki ära ja alustame uue tantsuga, kuid siis saabus teade, et meid on finaali valitud. See grupp pole kunagi sellises koosseisus finaali jõudnud. Nad ootasid seda väga ning eks ikka pettumus oli, et finaal ära käi, aga samas tulid aukirjad.»