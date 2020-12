Enne seda oli Benno Viirandil hästi vana, veel nõukogude ajast pärit külmik. Hooldekodus viibimise järel kevadest saadik kodus olnud Viirandi ütles, et uus külmik on tore. Suurt rõõmu avaldas ta telefoni teel Sakalaga kõneldes ka selle üle, et oli saanud kevadel sotsiaalmeedias tehtud üleskutse abil korterisse uue vannitoa. See valmis tema sünnipäevaks mai lõpus, mil ta hooldekodust koju naasis. Veel nüüdki tuletas ta meelde, et selle tegemist toetas tervelt 161 inimest.