Koht, kus iga pisikegi edasiminek on suur samm

Kuidas öelda, et sul on janu, kui sa suudad liigutada vaid oma silmi? Kuidas õppida oma soove väljendama, kui sa ei saa rääkida? See ei olegi nii lihtne. Aga see on võimalik. Viljandi haigla külje all sihtasutuse Perekodu eestvedamisel tegutsevas Jaagu lasteaias-põhikoolis käivad erivajadusega lapsed, kes omandavad tublide spetsialistide käe all esmaseid igapäevaseid oskusi.