Kui aja jooksul pisut tuhmuma hakanud mälupildid kõrvale jätta, siis pole varsti paarkümmend aastat maamullas puhanud, enne seda pika elu elanud ja alati pisut saladuslikuks jäänud Otist eriti palju alles. Mõned fotod, natuke telefilmi ja õigupoolest ongi kõik. Kui paljud teavad sedagi, et tema õige nimi oli Aleksander Ott? Eriti kahju on sellest, et Otile nime andnud kandlemängust polnud ühtegi terviklikku salvestist.