Viljandi kõrgeim tipp sai kõigilt maakonna valdade kõrgeimatelt tippudelt pika puuga

Ta selgitas, et kui paneme omavalitsused kõrgeima tipu järgi pingeritta, on esikohal Rõuge vald, kus kõrgub Suur Munamägi (317,4 meetrit). Teisel kohal on Võru vald, mille kõrgeim tipp on Korgõmägi (230,1 meetrit), ning kolmandal kohal Setomaa vald, mille kergitab sinna Maaniidü mägi (225,4 meetrit). Madalaima tipuga omavalitsused on mere poolt lähenedes Kihnu vald (Liivamägi, 10,3 meetrit), Loksa linn (12,1 meetrit) ja Vormsi vald (13,5 meetrit).