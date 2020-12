Viljandi Kesklinna kooli algklasside õppejuht Katrin Männik kinnitas, et sügisel alustati kohe kevadel õpitu kordamist ning tema hinnangul on õpilased ilusasti järje peal. «Õppeedukus pole ei tõusnud ega langenud,» ütles Männik ning lisas, et kes saab õppimisega hakkama koolis, tuleb toime ka kodus.