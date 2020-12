Riigile tähtsate ehitiste seast välja jäänud valitsejamaja tarvis otsitakse uusi rahaallikaid

Olustvere mõisakompleks kuulub teenindus- ja maamajanduskoolile. Selle direktor Arnold Pastak ütles, et peamiseks plaaniks on laiendada ja koondada olemasolevaid käsitöökodasid. "Meil on klaasi-, keraamika-, mee- ja leivakoda. Tulevikus võiks olla valitsejamaja esimesel korrusel käsitöökojad ning käsitöölistel võimalik ruume rentida. Teine korrus võiks olla majutuseks õpilastele," rääkis Pastak.