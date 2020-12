Viljandimaa vasaraheitja krooniti Eesti parimaks kergejõustiklaseks

Ojaloo meenutas, et rekordheide oli sarnane trennis sooritatutega ning esialgu tundus talle, et see polnud midagi erilist. Kuni heiteringi ümber ja staadionil tõusid inimeste käed taeva poole. Seejuures polnud tal esialgu üldse plaanis tollel mõõduvõtul osaleda, sest seljataga oli mitu võistlust ja ta tundis end väsinuna. Ta aitas seda lihtsalt oma Soome koduklubil, Noormarkku Nopsal korraldada. Eestis esindab Viljandimaalt pärit Ojaloo kerhejõustikuseltsi Sakala.